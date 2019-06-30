Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной КореиRT на русском 09:19

В воскресенье, 30 июня, в населённом пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, прошла третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи

Политика Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.

Гаджеты Поддельные iPhone XI поступили в продажу Как пишет «Астера», в продаже имеются подделки iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR (2019).

Политика Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кино Умерла актриса Евгения Дембская «29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Армия и оружие Чемезов сообщил о начале производства С-500 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

Шоу-бизнес Елена Темникова прокомментировала слухи о романе с Серябкиной Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова прокомментировала заявления Ольги Серябкиной об их романтических отношениях.

Происшествия Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).

Армия и оружие Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.

Шоу-бизнес Андрей Малахов поделился достижениями своего сына Семья старается не афишировать снимки малыша. Андрей Малахов поделился со зрителями, что его сын научился нажимать на поливальный шланг.

Происшествия ИКМО Екатерингофское оцепили из-за угрозы теракта Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Футбол «Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.

Общество Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».

Общество В Петербурге первый день июля пройдёт с грозой В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Политика Чемезов оценил свою влиятельность в России Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.

Политика Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Происшествия В центре Москвы избили девушку-режиссера Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.

Происшествия Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.