Политика
Трамп и Ким Чен Ын завершили переговорыRT на русском 04:02
Отмечается, что Трамп и Ким Чен Ын, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин покинули Дом свободы, расположенный в демилитаризованной зоне. Переговоры лидеров США и КНДР продлились около 50 минут.
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Спорт
Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске
На первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная России завоевала 164 медали - 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых - и также выиграла общекомандный зачет.
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С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
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Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
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Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
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