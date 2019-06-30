Политика

Трамп и Ким Чен Ын завершили переговорыRT на русском 04:02

Отмечается, что Трамп и Ким Чен Ын, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин покинули Дом свободы, расположенный в демилитаризованной зоне. Переговоры лидеров США и КНДР продлились около 50 минут.
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Абэ тоже захотел встретиться с Кимом

Вести.Ru10:02

Трамп и Ким Чен Ын обменялись приглашениями посетить Вашингтон и Пхеньян

Пятый канал06:58

Ким Чен Ын и Трамп договорились в будущем заключить «хорошую сделку»

Известия04:28

Помпео: Ким Чен Ын действительно хочет достигнуть прогресса на переговорах с США

ТАСС11:39

Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР

Интерфакс02:51

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи

RT на русском09:19

Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США

РБК03:07
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
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Салон российских вертолетов стилизуют под президентский автомобиль

Обновлено в 10:44
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Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

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Спорт

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На первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная России завоевала 164 медали - 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых - и также выиграла общекомандный зачет.
Обновлено в 11:30
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Рада повторно рассмотрит отставку Климкина

Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
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Сказка не ложь: самые точные предсказания писателей-фантастов

«МИР 24» узнал о самых точных предсказаниях писателей-фантастов прошлого и о том, чему еще предстоит сбыться.
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Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

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Бывшая солистка группы "Серебро" Елена Темникова прокомментировала заявления ее бывшей коллеги по музыкальному коллективу о якобы "романе" с ней.
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Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
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Происшествия

В затопленной Иркутской области спасают животных. Сотни погибли

Домашних животных спасают экстренные службы и кинологи в городе Тулун, который оказался затоплен вместе с еще 52 населенными пунктами в Иркутской области.
Обновлено в 04:28
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область

Сегодня, 29 июня, президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнений, которые вызвали сильные дожди.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

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Шоу-бизнес

Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 10:23
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Политика

Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России

Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.
Обновлено в 11:46
Спорт

Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к юбилею «Сейлор Мун»

Обновлено в 11:04
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Автоспорт

Кристиан Хорнер: Такой и должна быть Формула 1

Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, считает, что Макс Ферстаппен, обгоняя Шарля Леклера, действовал агрессивно, но всё-таки корректно – именно такой и должна быть Формула 1.
Обновлено в 11:23
Здоровье

В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов

С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
Обновлено в 05:00
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

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Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Игры

В Steam нашли поддельный Cyberpunk

Обновлено в 08:02
Армия и оружие

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
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Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Происшествия

В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе

Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

Обновлено в 10:04
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