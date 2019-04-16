Политика
Трамп и Албайрак обсудили поставки С-400Вестник Кавказа 02:22
Находящийся с визитом в Вашингтоне министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и передал ему послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Сергей Никоненко столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки
Артист столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки, которую ему помогла пережить третья супруга Екатерина Воронина.
Обновлено в 02:10
Политика
Судебная система тяжело больна: Луценко об освобождении Савченко и Рубана
ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений нардепом Надеждой Савченко и экс-руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном - их освобождение из-под стражи не означает снятие с них обвинения.
Обновлено в 04:44
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Авто
Lexus представил первый минивэн LM
На 18-м автосалоне в Шанхае представлен новый роскошный минивэн Lexus LM, ставший первой моделью бренда в кузове MPV.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Двое горняков ответят за взрыв в шахте «Обуховская»
По версии следствия, в августе 2018 года в забое монтажной камеры лавы № 501 АО «Шахтоуправление Обуховская» во время подготовки к взрывным работам случился несанкционированный взрыв.
Обновлено в 03:42
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли вернула себе девичью фамилию
Актриса не хочет иметь ничего общего с Брэдом Питтом. Анджелина Джоли вернула себе девичью фамилию.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Собчак уличили в расизме после поста о пожаре в Нотр-Даме
Обновлено в 02:31
Происшествия
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 04:34
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Здоровье
Людям с низким давлением гипертония не грозит?
Опасность представляет собой также низкий тонус сосудов у таких больных, что существенно снижает компенсаторные возможности организма и является одной из частых причин развития инсультов у вчерашних гипотоников.
Обновлено в 05:06
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
В ОЭСР рассказали о последствиях эскалации торговой войны США и Китая
Дальнейшая эскалация торгового конфликта между Китаем и США может привести к девальвации валют развивающихся рынков и резкому падению котировок на фондовых биржах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери все еще не потушен
Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в соборе Парижской Богоматери все еще полыхает пожар, начавшийся вечером 15 апреля.
Обновлено в 01:39
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц
В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Экономика
Бедных россиян могут освободить от НДФЛ
Норма затронет население, чьи доходы существенно страдают от вычета НДФЛ и после него становятся ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 01:39
Политика
Порошенко призвал советника Зеленского покинуть его штаб
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал бывшего министра финансов Александра Данилюка покинуть штаб кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 02:52
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Происшествия
Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП
Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Обновлено в 04:30
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22