Политика

Трамп и Албайрак обсудили поставки С-400Вестник Кавказа 02:22

Находящийся с визитом в Вашингтоне министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и передал ему послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Глава минфина Турции обсудил с Трампом поставки С-400

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Газета.Ru02:17

СМИ: глава Минфина Турции обсудил с Трампом поставки российских С-400

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Минфин Турции назвал разумным подход Трампа к покупке Анкарой С-400

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ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений нардепом Надеждой Савченко и экс-руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном - их освобождение из-под стражи не означает снятие с них обвинения.
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По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
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Двое горняков ответят за взрыв в шахте «Обуховская»

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Политика

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22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
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Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

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Хоккей

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Актриса не хочет иметь ничего общего с Брэдом Питтом. Анджелина Джоли вернула себе девичью фамилию.
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В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
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Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
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В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
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Опасность представляет собой также низкий тонус сосудов у таких больных, что существенно снижает компенсаторные возможности организма и является одной из частых причин развития инсультов у вчерашних гипотоников.
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Экономика

В ОЭСР рассказали о последствиях эскалации торговой войны США и Китая

Дальнейшая эскалация торгового конфликта между Китаем и США может привести к девальвации валют развивающихся рынков и резкому падению котировок на фондовых биржах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.
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Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

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В России предложили ввести платные перекрестки

Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
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В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
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Экономика

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Норма затронет население, чьи доходы существенно страдают от вычета НДФЛ и после него становятся ниже прожиточного минимума.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал бывшего министра финансов Александра Данилюка покинуть штаб кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка олигарха Игоря Коломойского.
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Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
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Берат Албайрак
Турецкий бизнесмен
Турецкий бизнесмен и политик. Занимал должность главы холдинга Çalık Holding, с 24 ноября 2015 года по 9 июля министр энергетики Турции. Зять президента Турции Реджепа Эрдогана.
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