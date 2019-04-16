Политика
Трамп и Албайрак обсудили поставки С-400Вестник Кавказа 02:22
Находящийся с визитом в Вашингтоне министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и передал ему послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Политика
В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
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Голкипер "королевского клуба" и национальной сборной Коста-Рики Кейлор Навас собирается остаться в своём нынешнем клубе, невзирая на то, что раньше проходила информация о том, что ему предложен пост третьего голкипера в клубе.
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В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
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Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
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Как ранее сообщала LigaNews, Бабкина стала гостьей передачи Ивана Урганта.
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Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов
Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
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Происшествия
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Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
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Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили
Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.
Обновлено в 04:37
Транспорт
В московском метро ограничили движение на красной ветке
"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 04:31
Энергетика
В Минэнерго заявили, что эра нефти будет длиться еще минимум 50-70 лет
Министерство энергетики России считает, что нефть еще минимум 50-70 лет будет оставаться основным источником энергии в мире.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Космос
Ученые объяснили изменения в «туманности» Вселенной и веху в космической истории
По словам международной команды астрономов, большие различия в "туманности" ранней Вселенной были вызваны островками холодного газа, исчезнувшими, когда она нагрелась после Большого взрыва.
Обновлено в 04:31
Экономика
Роскомнадзор отчитался о росте аудитории Рунета до 90 млн человек
Аудитория Рунета в 2018 году выросла на 3% и составила 90 млн человек, заявил на заседании коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Происшествия
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Следствие считает пожар в Нотр-Даме непредумышленным
Пожар в соборе Парижской Богоматери, произошедший вечером 15 апреля и сильно повредивший здание, был непредумышленным.
Обновлено в 06:29
Политика
Около дома Зеленского задержали людей с пулеметом
В элитном поселке Жемчужина Италии около Киева, где проживает кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, была задержана группа вооруженных людей.
Обновлено в 01:56
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Экономика
Россия через пять лет увеличит экспорт электроники в 3,5 раза
"Основные ориентиры таковы: доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке должна вырасти в 1,5 раза к 2025 году, а объем экспорта - более чем в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом", - сказал Юрий Борисов в ходе расширенного заседания коллегии Минпромторга.
Обновлено в 06:25
Политика
В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве
Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено вчера в 06:28
Культура
В Москве открывается выставка «Точка опоры. Новое народное»
Помимо работ молодых авторов и творческих мастерских на выставке будут представлены исторические предметы традиционного декоративного искусства из коллекции музея, а также рисунки учеников Абрамцевской школы кустарного ученичества 1928-1929 годов из архивов Института художественного образования и культурологии РАО.
Обновлено в 06:15
Общество
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05