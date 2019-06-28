Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с ПутинымРоссийская газета 06:14
Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере. Дональд Трамп даже не удержался от пары шуток, реагируя на выкрики журналистов. На вопрос о том, будет ли президент США обсуждать с российским коллегой тему вмешательства в выборы, Трамп ответил: "Конечно".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
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