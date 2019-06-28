Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с ПутинымРоссийская газета 06:14

Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере. Дональд Трамп даже не удержался от пары шуток, реагируя на выкрики журналистов. На вопрос о том, будет ли президент США обсуждать с российским коллегой тему вмешательства в выборы, Трамп ответил: "Конечно".
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Эксперт назвал адресата шутки Трампа про вмешательство в выборы

Известия06:57

Трамп пошутил на встрече с Путиным

RT на русском02:15

Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

ТАСС03:47

Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы и погрозил пальцем

РБК03:01

Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Ведомости02:16

Иностранные СМИ сочли шуткой просьбу Трампа к Путину не вмешиваться в выборы

Интерфакс04:11

Трамп пошутил над Путиным и погрозил пальцем

Газета.Ru05:03
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Трамп превратил в шутку российское «вмешательство в выборы»

Вести.UZ02:40
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Политика

Чисто украинская провокация: на заброшенном здании в Донецке вывесили унылый «прапор»

В пятницу, 28 июня, на заброшенном здании в Донецке появился украинский флаг, безвольно свешивающийся с металлических конструкций как мокрое полотенце.
Обновлено в 06:44
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Политика

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Политика

Путин пообщался с Меркель на саммите G20

Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:20
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На шпиле "Лахта Центра" промышленные альпинисты установили смарт-системы мониторинга состояния конструкций комплекса.
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Обновлено в 02:39
Политика

Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times

Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Политика

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Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
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Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
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Россия продлила на полгода нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии

Правительство России продлило на полгода - до конца 2019 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии, включая овощи, фрукты и вино, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
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Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева

Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
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Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
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Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
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Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
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Российских журналистов обстреляли в Донецке

Обновлено вчера в 15:48
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах с «Сочи» сразу по нескольким футболистам.
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Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС

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Хлоя Грейс Морец может сняться в кинокомиксе «Бэтмен»

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РФС ответил на сообщения о госпитализации Никиты Симоняна

РФС опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации Никиты Симоняна.
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Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.
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Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
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Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте

Единственный активный российский пилот "Формулы-1" – Даниил Квят из Toro Rosso показал 12 результат, опередив своего напарника по команде Александера Албона.
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