Политика
Трамп допустил заключение нового соглашения вместо ДРСМДРБК вчера в 23:52
Дональд Трамп допустил после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разработку нового соглашения по контролю над вооружениями, куда войдут Китай и другие страны. Об этом американский президент заявил, выступая с ежегодным обращением к конгрессу.
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Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны, а, возможно, мы не сможем. В этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальные.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШААргументы и Факты 00:40
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Общество
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
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Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
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Обновлено вчера в 19:23
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Суд обязал Навального удалить информацию о продуктах для Росгвардии
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Общество
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Теплоход «Игорь Фархутдинов» двое суток не может причалить к Курилам
Обновлено вчера в 21:49
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России
Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено вчера в 10:08
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Сенат США одобрил введение новых санкций за военную помощь Сирии
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Кино
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Американская церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет без ведущего впервые за 30 лет. Такое решение приняли продюсеры мероприятия.
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