Политика

Трамп допустил вступление Бразилии в НАТОРБК 13:11

США «всерьез рассматривают» возможность членства Бразилии в НАТО или другом альянсе. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters. Кроме того, он заявил, что поддерживает желание этой страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Дональд Трамп
Мы очень, очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГазета.Ru 15:16

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