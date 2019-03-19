Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТОРоссийская газета 14:28

Мы очень, очень серьезно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.

Игры Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.

Политика В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Армия и оружие В США под воду уходит стратегическая авиабаза В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Финансы Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.

Космос Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».

Экономика Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.

Космос «Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб «Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Армия и оружие Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной "Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Транспорт Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Политика Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.

Шоу-бизнес Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.

Политика Шойгу передал Асаду послание от Путина Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.

Политика Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.

Политика Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТО Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.

Хоккей ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Авто Bugatti может выпустить электрический седан Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.

Шоу-бизнес Анна Седокова пристраивает собак Анна Седокова решила помочь приюту для собак Super.Sobaka.