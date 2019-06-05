Трамп не исключил военной операции против ИранаГазета.Ru 02:41

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он не исключает военной операции против Ирана.

Трамп не исключил военной операции против Ирана

Экономика ЦБ представил новый подход к расчету выплат по ОСАГО ЦБ подготовил проект новой редакции Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля по ОСАГО, сообщил в среду регулятор.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Энергетика Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».

Наука Авиакомпания KLM представила концепт V-образного авиалайнера Инженеры из Нидерландов показали довольно экзотический на вид концепт пассажирского самолета будущего.

Общество Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

Кино Онищенко назвал сериал «Чернобыль» тенденциозным Сериал телеканала HBO «Чернобыль» режиссёра Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина рассказывает об аварии на АЭС в 1986 году.

Шоу-бизнес Бывшая жена Валерия Меладзе до свадьбы изменила певцу со спортсменом Бывшая жена Валерия Меладзе до свадьбы изменила певцу со спортсменом Ирина Меладзе рассказала, что до свадьбы променяла Валерия на красавца-спортсмена.

Общество В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из отчетов на сайте downdetector.ru.

Армия и оружие Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос» На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Происшествия В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Общество В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых тружениц секс-индустрии клиентов будут обслуживать куклы.

Политика Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.

Политика Зеленский заявил о смерти «имперского проекта России» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, к каким последствиям приведет членство страны в Евросоюзе, сообщают местные СМИ.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики» Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.

Экономика Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.

Футбол Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.

Футбол Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».