Политика
Трамп не исключил военной операции против ИранаГазета.Ru 02:41
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он не исключает военной операции против Ирана.
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Экономика
ЦБ представил новый подход к расчету выплат по ОСАГО
ЦБ подготовил проект новой редакции Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля по ОСАГО, сообщил в среду регулятор.
Обновлено в 08:31
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Наука
Авиакомпания KLM представила концепт V-образного авиалайнера
Инженеры из Нидерландов показали довольно экзотический на вид концепт пассажирского самолета будущего.
Обновлено в 08:31
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 05:08
Происшествия
На Урале ветер сорвал крышу со здания «Почты России»
Здание «Почты России» в Магнитогорске Челябинской области частично осталось без крыши из-за сильного ветра.
Обновлено в 09:59
Кино
Онищенко назвал сериал «Чернобыль» тенденциозным
Сериал телеканала HBO «Чернобыль» режиссёра Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина рассказывает об аварии на АЭС в 1986 году.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе до свадьбы изменила певцу со спортсменом
Бывшая жена Валерия Меладзе до свадьбы изменила певцу со спортсменом Ирина Меладзе рассказала, что до свадьбы променяла Валерия на красавца-спортсмена.
Обновлено в 08:37
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Общество
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из отчетов на сайте downdetector.ru.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос»
На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель
В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых тружениц секс-индустрии клиентов будут обслуживать куклы.
Обновлено в 08:27
Политика
Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО
Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский заявил о смерти «имперского проекта России»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, к каким последствиям приведет членство страны в Евросоюзе, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Экономика
Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58
Кино
Мединский прокомментировал фильм «Донбасс. Окраина»
Обновлено в 05:08
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Футбол
Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована
Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Космос
Астрономы зарегистрировали гамма-пульсации на пульсаре J0952-0607
Пульсары представляют собой высоко намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие пучки электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 11:25