Трамп допустил военный удар по ИрануРБК 02:49

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает Reuters.

Политика Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

Политика Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Происшествия Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Политика Греция снова потребовала от Германии репараций МИД ФРГ получил ноту греческого правительства с призывом начать переговоры о выплате Германией Греции репараций и компенсаций за ущерб от первой и второй мировых войн, сообщил журналистам представитель министерства Райнер Бройль.

Футбол «Спартак» в межсезонье сыграет на турнире в Чехии 18 августа "красно-белые" сыграют товарищеский матч с московским "Динамо", а с 22 по 25 августа выступят на турнире Кубок мэра Москвы, где соперниками "Спартака" будут московские "Динамо" и ЦСКА и подмосковный "Витязь".

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Происшествия В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Экономика Всемирный банк предрек замедление российской экономики Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Авто Kia показала официальное фото нового Kia Xceed В общем доступе появилось первое официальное изображение новой модели Kia XCeed.

Авто АвтоВАЗ стал непубличной компанией Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.

Технологии Выпускники узнают результаты ЕГЭ в соцсети «ВКонтакте» Выпускники 2019 года, ожидающие результаты единого государственного экзамена, могут получить их в соцсети «ВКонтакте».

Авто Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Армия и оружие RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

Происшествия Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.

Политика Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных соглашений с Украиной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика США расширили санкции в отношении Кубы Власти США ввели дополнительные санкции в отношении Кубы, сообщает пресс-служба Минфина США.

Политика Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".