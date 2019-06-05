Политика
Трамп допустил военный удар по ИрануРБК 02:49
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает Reuters.
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Политика
Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Общество
От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
В Музее Победы открывается выставка «Второй фронт»
Обновлено в 05:55
Культура
Памятник Пушкину открыли в Шереметьево
Обновлено в 06:30
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Политика
Греция снова потребовала от Германии репараций
МИД ФРГ получил ноту греческого правительства с призывом начать переговоры о выплате Германией Греции репараций и компенсаций за ущерб от первой и второй мировых войн, сообщил журналистам представитель министерства Райнер Бройль.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Спартак» в межсезонье сыграет на турнире в Чехии
18 августа "красно-белые" сыграют товарищеский матч с московским "Динамо", а с 22 по 25 августа выступят на турнире Кубок мэра Москвы, где соперниками "Спартака" будут московские "Динамо" и ЦСКА и подмосковный "Витязь".
Обновлено в 03:46
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост
Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.
Обновлено в 07:19
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Авто
Kia показала официальное фото нового Kia Xceed
В общем доступе появилось первое официальное изображение новой модели Kia XCeed.
Обновлено в 04:39
Авто
АвтоВАЗ стал непубличной компанией
Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:36
Технологии
Выпускники узнают результаты ЕГЭ в соцсети «ВКонтакте»
Выпускники 2019 года, ожидающие результаты единого государственного экзамена, могут получить их в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 05:57
Авто
Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод
5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
Обновлено в 05:00
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба
Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Культура
Новую песню записал 83-летний Ален Делон
Французский актер Ален Делон записал новую песню.
Обновлено в 05:39
Политика
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных соглашений с Украиной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:18
Политика
США расширили санкции в отношении Кубы
Власти США ввели дополнительные санкции в отношении Кубы, сообщает пресс-служба Минфина США.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Политика
Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.
Обновлено в 05:55