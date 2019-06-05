Политика

Трамп допустил возможность военной операции против ИранаBFM.ru 01:54

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана. Американский лидер сказал об этом в интервью телеканалу ITV.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает
 Reuters.
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RT на русском02:00
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Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации

Австралийские эксперты из аналитического центра Breakthrough - National Centre for Climate Restoration опубликовали доклад, в котором пришли к выводу, что из-за изменений климата человеческая цивилизация может погибнуть уже к 2050 году.
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После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
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СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
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Прохожие спасли ребенка, запертого в автомобиле на жаре

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Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Космос

Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено вчера в 14:50
Транспорт

Гендиректор Шереметьево рассказал о причинах задержек с выдачей багажа

Изменение технологических процессов обработки багажа и ошибки в расчетах вызвали проблемы с задержками в выдаче, с которыми столкнулись пассажиры в последнее время, заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко.
Обновлено в 06:29
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На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 08:40
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Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
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В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги

Обновлено в 08:32
Политика

ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ

ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:38
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сделал полную реконструкцию полета самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:41
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Транспорт

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Политика

Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Обновлено в 05:59
Здоровье

Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни

Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35

Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:21
Интернет

Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли

Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
Обновлено в 05:41
Политика

Почему Зеленский не сможет обеспечить вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после того, как в стране пройдет референдум по этому вопросу.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
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Армия и оружие

США в НАТО выдвинули ультиматум Турции из-за российских С-400

Обновлено вчера в 20:49
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено вчера в 00:44
Общество

Росконтроль не обнаружил в магазинах безопасных шашлыков

Что нашли в шашлыках Маринад вместо мяса Опасно, но вкусно Итоги (неутешительные) Что нашли в шашлыках Первое, что обнаружили эксперты во всех проверенных шашлыках — это бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Москве загорелась кровля дата-центра

Обновлено в 08:41
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