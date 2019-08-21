Политика
Трамп допустил возможность снижения налогов в СШАLife.ru 17:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут дополнительно снизить налоги на стимулирование экономики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:37, Ашберн
Политика
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:50
Политика
CNN: Трамп и Макрон решили пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году
По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 23:13
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено в 07:41
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено в 21:54
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Технологии
Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу
Как сообщают в пресс-службе банка, сервис «Проверка сотрудника» пригодится малому бизнесу, особенно тем компаниям, у которых нет в штате службы безопасности.
Обновлено в 10:42
Авто
Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации
На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено в 23:05
Происшествия
Молоко матери убило новорожденного ребенка
Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.
Обновлено в 19:21
Транспорт
«Аэрофлот» начал продавать билеты в саратовский аэропорт Гагарин
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" начала с 20 августа продажу авиабилетов с в новый аэропорт Саратова – Гагарин.
Обновлено в 09:51
Футбол
Евгений Ловчев: На наших глазах родился новый «Спартак»
На наших глазах родился новый Спартак.
Обновлено в 09:00
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
Обновлено вчера в 13:04
Авто
Россию ждет резкий рост цен на автомобили в 2020 году
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено в 23:21
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника
Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Монако» намерен арендовать форварда «Лестера» Слимани
Ожидается, что Слимани перейдёт в «Монако» на правах аренды на один сезон.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 23:16
Общество
Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации
По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Общество
В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Политика
Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено в 06:41
Общество
Большинство россиян не видит позитива в будущем
Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено в 14:12
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Футбол
«Матч ТВ» пообещал показать игру ЛЧ «Краснодара» с «Олимпиакосом»
Анонсировалось, что игру в России покажет «Матч ТВ», но за несколько минут до начала было объявлено, что показ не состоится.
Обновлено в 10:51
Политика
Горбачев заявил о необходимости диалога между США и РФ
Бывший президент России Михаил Горбачев указал на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 13:30
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Общество
Суд в Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала
Кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за насильственные действия в отношении детей, проиграл апелляцию.
Обновлено в 23:05
Общество
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено в 22:30