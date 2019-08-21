Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут дополнительно снизить налоги на стимулирование экономики.

Политика Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Политика CNN: Трамп и Макрон решили пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году.

Экономика Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.

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Политика Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Происшествия В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

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