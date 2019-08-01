Политика

Трамп допустил возможность блокады ВенесуэлыКоммерсантъ 20:56

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает возможность блокады или изоляции Венесуэлы. «Да, рассматриваю»,— ответил он на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он такую меру (цитата по Reuters).
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