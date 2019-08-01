Политика
Трамп допустил возможность блокады ВенесуэлыКоммерсантъ 20:56
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает возможность блокады или изоляции Венесуэлы. «Да, рассматриваю»,— ответил он на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он такую меру (цитата по Reuters).
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Mac Book прорекламировал Surface Laptop 2 в ролике Microsoft
Новая реклама Microsoft полностью построена на троллинге ноутбука MacBook от Apple.
Обновлено в 08:40
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено в 11:41
Экология
Судоходство на Волге садится на мель
Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу
Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым.
Обновлено в 20:28
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Футбол
«Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги Европы
"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1.
Обновлено в 12:44
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено в 19:34
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Политика
Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ.
Обновлено в 20:48
Общество
ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер
Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват
Российские истребители 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 21:08
ЖКХ
После скандала в Омской области снижен тариф на вывоз мусора
Накануне, РЭК Омской области принял решение о снижении тарифа на вывоз мусора.
Обновлено в 02:47
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Почти новый Lamborghini Miura 1969 года будет продан на аукционе
Обнаруженный экземпляр выставят на торги. Его продажей займется лондонский аукцион Sotheby’s.
Обновлено в 16:45
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Здоровье
Смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза в России
Шанс летального исхода от туберкулеза снизился в 3,8 раза с 2005 по 2018 год, говорится в докладе "Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России в 2018 году" на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава страны.
Обновлено в 01:59
Политика
Генсек ООН призвал РФ и США продлить договор СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к России и США с призывом продлить двусторонний договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Гаджеты
Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом
В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено в 13:46
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено в 12:19