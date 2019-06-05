Политика
Трамп допустил военный удар по ИрануРБК 02:49
Президент США Дональд Трам заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает Reuters.
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Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Футбол
Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
Джанни Инфантино был на безальтернативной основе переизбран на пост президента ФИФА.
Обновлено в 05:45
Экономика
На ПМЭФ привезли золотой «Aurus»
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».
Обновлено в 05:42
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Экономика
АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании
В АвтоВАЗе напомнили, что изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, которая, согласно действующему законодательству, должна предаваться огласке публичными компаниями (содержание Устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг и т.д.).
Обновлено в 05:29
Путешествия
Летний отдых на курортах России оказался дороже поездки за границу
Летом 2019 года стоимость гостиничных номеров на российских курортах оказалась выше, чем в отелях туристических городов зарубежья.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Авто
Представили новый Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake
Среди «обновок» у AMG CLA 35 Shooting Brake появилась перенастроенная подвеска, спортивная рулевая система и усиленные тормоза.
Обновлено в 03:50
Авто
Продажи Haval F7 в России начнутся завтра
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Наука
Представлен концепт V-образного авиалайнера
V-образный авиалайнер должен потреблять на 20 процентов меньше топлива / ©Studio OSO, TU Delft Ожидается, что Flying-V сможет брать на борт до 314 пассажиров и до 160 кубометров грузов.
Обновлено в 04:29
Культура
Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов
Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Житель Кубани погиб после взрыва гранаты
Обновлено в 04:07
Общество
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки
Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 30 млн рублей у сына Абызова
Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счет Даниэля Абызова - сына бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 05:23
Единоборства
Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона
ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00