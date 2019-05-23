Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с КитаемИзвестия вчера в 17:24

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена. Об этом он рассказал в четверг, 23 мая, в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

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