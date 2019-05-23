Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с КитаемИзвестия вчера в 17:24
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена. Об этом он рассказал в четверг, 23 мая, в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
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Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция о немедленном отстранении от должности президента Украины Владимира Зеленского набрала более 28 тыс. подписей - это означает, что теперь главе государства придется рассмотреть ее.
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Более трёх сотен российских туристов почти двое суток не могут вылететь домой из Китая.
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Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
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Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
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Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
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Возгорание произошло на ремонтируемом судне, находящемся на причале № 7 на улице Судоремонтная.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
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Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
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Кроме вышеупомянутых моделей в число десяти самых распространённых автомобилей в Москве попали отечественные «семёрка» (56,3 тыс. шт.) и «шестёрка» (54,5 тыс. шт.) марки LADA, которые заняли шестое и седьмое места соответственно.
Обновлено в 01:45
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
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Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
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Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
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Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже
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Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса
В Каннах прошла самая гламурная и ожидаемая вечеринка кинофестиваля - ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Авто
Эксперты ожидают падение автомобильного рынка России
Другие специалисты предсказывают стагнацию автомобильного рынка в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:58
Гаджеты
«Яндекс» показал медиаплеер «Яндекс.Модуль» с «Алисой» внутри
Подключение «Яндекс.Модуля» происходит посредством HDMI-порта, при этом разработчики встроили в устройство голосовой помощник «Алиса», который при помощи команд сможет регулировать громкость, а также включать или ставить на паузу музыку или ролики.
Обновлено вчера в 06:47
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Глава минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства
Прокуратура Хакасии при проверке работы министерства здравоохранения республики нашла многочисленные нарушения, министр получил выговор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:41
Общество
Бразильянка выйдет замуж за саму себя
Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено вчера в 19:25
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
Космос
На молодом Марсе могли происходить взрывные извержения вулканов
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено вчера в 18:20