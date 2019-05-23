Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с КитаемRambler News Service 01:25
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico. Издание отмечает, что Трамп накануне назвал Huawei «чем-то, что очень опасно с точки зрения безопасности и военной сферы».
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
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Первый экзамен, который сдадут выпускники 9-х классов, будет по иностранному языку.
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Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
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В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
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Второй прототип представляет собой раллийную версию хэтчбэка Honda Civic Type R. Автомобиль получил увеличенный на 10 см дорожный просвет, двойные амортизаторы, модифицированную подвеску и спортивный обвес.
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Общество
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После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка.
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Метро оштрафует производителя поезда, застрявшего на серой линии
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Названа средняя цена на выпускные платья для девушек
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СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Общество
74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма
Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.
Обновлено 22 мая в 09:55
Происшествия
Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей
Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
Обновлено в 02:11
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Владимир Путин вручил награды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено вчера в 07:21
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Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
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В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу
Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.
Обновлено вчера в 16:40
Авто
Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout
Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.
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В Екатеринбурге начались депутатские слушания по храму
В гордуме Екатеринбурга стартовали депутатские слушания по вопросу строительства храма Святой Екатерины.
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Лукаку обеспокоен возможным переходом в «Интер»
Нападающий «Манчестера Юнайтед» Ромелу Лукаку обеспокоен тем, что этим летом его могут продать в «Интер».
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Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
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Общество
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Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Вместо Audi TT выпустят электрокар
Как сообщил Брэм Шот, через несколько лет Audi TT заменят "новой эмоциональной моделью в том же ценовом диапазоне", только с с электрической силовой установкой.
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