Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с КитаемRambler News Service 01:25

Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico. Издание отмечает, что Трамп накануне назвал Huawei «чем-то, что очень опасно с точки зрения безопасности и военной сферы».

Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем

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