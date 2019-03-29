Трамп допустил разговор с Путиным о ВенесуэлеРБК 17:01

Ранее Трамп категорично высказался в ответ на сообщения о прибытии группы российских военных в Венесуэлу. 27 марта он заявил, что «Россия должна убраться» из этой страны.

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

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