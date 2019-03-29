Политика

Трамп допустил разговор с Путиным о ВенесуэлеРБК 17:01

Ранее Трамп категорично высказался в ответ на сообщения о прибытии группы российских военных в Венесуэлу. 27 марта он заявил, что «Россия должна убраться» из этой страны.
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Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

РИА Новости23:35

Reuters: Трамп заявил, что намерен в будущем обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле

ТАСС17:20

Трамп не исключил проведение переговоров с Путиным по Венесуэле

RT на русском17:27

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

РБК17:01

Трамп не исключил разговора с Путиным о кризисе в Венесуэле

Life.ru16:59

Трамп рассказал о своих планах связаться с Путиным по поводу Венесуэлы

Росбалт17:31

Трамп передумал насчет разговора с Путиным

Газета.Ru16:45
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Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Энергетика

Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края

Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.
Обновлено в 22:41
Гаджеты

Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower

Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Общество

Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов

Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Кино

«Холодная война» и «Лето» вошли в шорт-лист кинопремии «Золотая арка»

В 2019 году "Золотая арка" получила поддержку Фонда президентских грантов как социально значимый проект.
Обновлено в 08:39
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика

Луизиана признала голодомор геноцидом

Американский штат Луизиана признал голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, сообщается на странице посольства Украины в США в фейсбуке.
Обновлено в 23:03
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Экономика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Политика

В Венесуэле заявили о выросшей на 800% активности разведки США

Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что активность американской радиоэлектронной разведки у границ Венесуэлы выросла на 800%.
Обновлено в 20:15
Политика

Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Политика

Марию Бутину попросили выслать из США

Обновлено в 16:21
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Футбол

Игало: «Этой зимой отклонил предложение „Барселоны“»

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" и сборной Нигерии Одион Игало рассказал, что этой зимой мог перебраться в "Барселону".
Обновлено в 23:05
Транспорт

Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля

Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Обновлено в 08:27
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес

Юлий Гусман перенес операцию на сердце

Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
Обновлено в 07:20
Наука

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Названа причина крушения Boeing в Эфиопии

Обновлено в 21:30
Космос

NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion

Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.
Обновлено в 02:29
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Обновлено в 07:49
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