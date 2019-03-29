Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о ВенесуэлеРБК 17:01
Ранее Трамп категорично высказался в ответ на сообщения о прибытии группы российских военных в Венесуэлу. 27 марта он заявил, что «Россия должна убраться» из этой страны.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Энергетика
Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края
Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.
Обновлено в 22:41
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Кино
«Холодная война» и «Лето» вошли в шорт-лист кинопремии «Золотая арка»
В 2019 году "Золотая арка" получила поддержку Фонда президентских грантов как социально значимый проект.
Обновлено в 08:39
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика
Луизиана признала голодомор геноцидом
Американский штат Луизиана признал голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, сообщается на странице посольства Украины в США в фейсбуке.
Обновлено в 23:03
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Политика
В Венесуэле заявили о выросшей на 800% активности разведки США
Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что активность американской радиоэлектронной разведки у границ Венесуэлы выросла на 800%.
Обновлено в 20:15
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Политика
Марию Бутину попросили выслать из США
Обновлено в 16:21
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Футбол
Игало: «Этой зимой отклонил предложение „Барселоны“»
Нападающий "Шанхай Шэньхуа" и сборной Нигерии Одион Игало рассказал, что этой зимой мог перебраться в "Барселону".
Обновлено в 23:05
Транспорт
Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес
Юлий Гусман перенес операцию на сердце
Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
Обновлено в 07:20
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Эфиопии
Обновлено в 21:30
Космос
NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion
Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.
Обновлено в 02:29
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Обновлено в 07:49