Политика
Трамп не исключил переговоров с Путиным по ВенесуэлеРИА Новости 17:15
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что он в будущем может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле. Трансляцию вели местные телеканалы.
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Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Политика
Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении власти
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Хоккей
Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ
Ассистентами форварда выступили Брэйден Шенн и Райан О'Райлли. Для россиянина этот гол стал 30-м в сезоне.
Обновлено в 19:40
Происшествия
Сбежавший военный в Тверской области найден мертвым
Военнослужащий с оружием, который сбежал с территории воинской части в Тверской области, найден мертвым.
Обновлено в 02:45
Технологии
Заполняющую резюме по фото нейросеть создали в России
Представители сервиса Superjob рассказали о созданной в России нейросети, которая способна заполнять резюме по фото человека.
Обновлено в 07:44
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Обновлено в 20:34
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества
Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
Обновлено в 13:20
Политика
Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300
Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Южную часть Приангарья немного тряхнуло утром 30 марта
Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии утром 30 марта случилось землетрясение магнитудой 4,8. Толчки интенсивностью 3-4 балла ощутили жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Черемховского и Аларского районов.
Обновлено в 21:57
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем
Истребители британских ВВС сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 14:09
Культура
Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:04
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Экономика
Глава СУЭК призвал упростить инструменты господдержки бизнеса
Гендиректор СУЭК Владимир Рашевский считает, что необходимо упростить получение бизнесом господдержки и ускорить процесс принятия регуляторных решений.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено в 10:14
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Эфиопии
Обновлено в 21:30
Гаджеты
Twitter получил новый ночной режим Dark Mode
Обновлено в 04:53
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва — Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Сегодня Анастасия Костенко отмечает 25-летие.
Обновлено в 05:13
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Футбол
«Мутко против»: «Рубин» задолжал Бердыеву 65 млн рублей
Казанский «Рубин» задолжал главному тренеру команды Курбану Бердыеву 65 млн рублей, сообщает телеграмм-канал «Мутко против».
Обновлено в 13:01