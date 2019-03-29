Трамп не исключил переговоров с Путиным по ВенесуэлеРИА Новости 17:15

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что он в будущем может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле. Трансляцию вели местные телеканалы.

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

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