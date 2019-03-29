Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о ВенесуэлеРБК вчера в 17:01
Ранее Трамп категорично высказался в ответ на сообщения о прибытии группы российских военных в Венесуэлу. 27 марта он заявил, что «Россия должна убраться» из этой страны.
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Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Обновлено 28 марта в 16:56
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря
Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено вчера в 00:55
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Пятерых протестующих сторонников Brexit задержали в Лондоне
В Лондоне полицией были задержаны пятеро участников акции протеста, организованного сторонниками выхода Brexit.
Обновлено вчера в 23:13
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Шарлотт», «Юта» победила «Вашингтон»
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 129:115.
Обновлено в 00:56
Общество
Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга»
Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Соединенные Штаты решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны.
Обновлено вчера в 22:34
Хоккей
НХЛ. Бучневич и «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» Тарасенко
Обновлено вчера в 23:01
Космос
Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС
Обновлено вчера в 08:00
Космос
Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет
Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей
Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Эксперты создали 3D-карту дворца Далай-ламы в Тибете
Эксперты впервые создали детальную 3D-карту дворца Потала в Лхасе (Тибет). Это сооружение является резиденцией Далай-ламы, сообщает CGTN.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено вчера в 20:26
Кино
Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
«Свадьба. Второй год подряд»: Дима Билан разыграл фанатов
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО в Черном море
Обновлено вчера в 03:50