Политика

РБКРБКТрамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg. Следующий саммит «семерки» пройдет в США.
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Трамп пригласит Путина на саммит G7

Rambler News Service11:52

Ход «G7-G8», или Кто кого «перетроллит». Комментарий Георгия Бовта

BFM.ru00:07

Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7

РИА Новостивчера в 02:35

Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

РБКвчера в 03:16

Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США

RT на русскомвчера в 02:42

Трамп допустил приглашение России на саммит «Большой семерки»

Lenta.ruвчера в 02:41

Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7

Коммерсантъвчера в 03:50
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Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне

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В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском

Lenta.ru 16:26
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В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме

Российская газета 08:50
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Тайна Озера Скелетов в Гималаях частично раскрыта

Портал Поиск 24 августа в 05:02
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Газета.Ru 16:52
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Пять лун Юпитера получили долгожданные наименования

Goroday.ru 16:25
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Зеленский рассказал о «взятии Дюнкерка» украинскими казаками

Rusvesna.su вчера в 10:20
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Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком

Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Экономика

Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян

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Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Ведомости 11:19
Происшествия

Дым от лесных пожаров нарушил работу пожарной авиации в Бразилии

Дым от лесных пожаров накрыл бразильский аэропорт Порту-Велью.
Российская газета 18:19
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
Финансы

Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам

Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.
ТАСС 13:22
Авто

Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента

Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
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Политика

В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина в G7

Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7.
Известия 19:47
Общество

Сергей Меняйло прибыл в Хакасию

Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Хакасии. Как стало известно 19rus.info, полпред президента прибыл сегодня утром.
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Общество

Росгвардия изучит законопроект об идентификации сотрудников

Экс-омбудсмен, Сенатор Владимир Лукин в субботу, 24 августа, внес в Государственную законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров.
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Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

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Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель

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Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
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Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
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Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео

В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
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Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
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