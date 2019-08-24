Политика
РБКТрамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg. Следующий саммит «семерки» пройдет в США.
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Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне
Свободная Пресса вчера в 21:35
Происшествия
В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме
Российская газета 08:50
Наука
Тайна Озера Скелетов в Гималаях частично раскрыта
Портал Поиск 24 августа в 05:02
Технологии
Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь
Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru 16:10
Космос
Пять лун Юпитера получили долгожданные наименования
Goroday.ru 16:25
Политика
Зеленский рассказал о «взятии Дюнкерка» украинскими казаками
Rusvesna.su вчера в 10:20
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Происшествия
Дым от лесных пожаров нарушил работу пожарной авиации в Бразилии
Дым от лесных пожаров накрыл бразильский аэропорт Порту-Велью.
Российская газета 18:19
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
Финансы
Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам
Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.
ТАСС 13:22
Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
Автоновости дня 08:59
Политика
В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина в G7
Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7.
Известия 19:47
Общество
Сергей Меняйло прибыл в Хакасию
Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Хакасии. Как стало известно 19rus.info, полпред президента прибыл сегодня утром.
ИА Хакасия 00:05
Общество
Росгвардия изучит законопроект об идентификации сотрудников
Экс-омбудсмен, Сенатор Владимир Лукин в субботу, 24 августа, внес в Государственную законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров.
Телеканал 360° вчера в 01:00
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Авто
Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз
Построенный на базе Mazda MX-5 родстер Fiat 124 Spider решили окончательно снять с производства.
Motor 12:39
Армия и оружие
В России разработают самолет на замену легендарному «кукурузнику» Ан-2
Предполагается, что при разработке модели исполнитель будет использовать наработки ФГУП «СибНИА имени Чаплыгина», которое разработало модель ТВС-2ДТС, призванную заменить Ан-2: Фото: Alex Snow После того, как будет разработана документация и изготовлен опытный образец, производство новой модели самолета начнут на авиационном заводе в Улан-Удэ (входит в группу «Вертолеты России» Ростеха).
Банки Сегодня 06:06
Происшествия
Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель
Сель сошел на улице Ладыгина во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
ТАСС 19:46
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие
Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео
В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Транспорт
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39
Технологии
«МегаФон» провел первый 5G-турнир по киберспорту в России
«МегаФон» организовал первый в истории России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.
Lenta.ru 06:05
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15