Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7РБК 03:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg. Следующий саммит «семерки» пройдет в США.
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Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 03:29
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Здоровье
Онищенко назвал основные причины ожирения россиян
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Состояние Петра Мамонова улучшилось
Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании.
Обновлено в 03:24
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены
В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Политика
СМИ узнали о планах Джонсона «удешевить» Brexit на 30 млрд фунтов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выплатить Евросоюзу не 39 млрд фунтов, а 9 млрд отступных в случае реализации Brexit без сделки, сообщает The Mail on Sunday.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Талантливого педиатра пытаются спасти в Приморье. Всем миром
Талантливому врачу в Кировском районе Приморского края собирают деньги на лечение всем миром: педиатр Наталья Терёшкина спасла множество детских жизней в отдаленном районе Приморья, но сама стала жертвой тяжелого заболевания - рака мозга.
Обновлено в 02:06
Музыка
На ВДНХ прошло выступление участников фестиваля «Спасская башня»
24 августа в полдень тысячи людей стали зрителями необычного шоу: на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.
Обновлено в 02:33
Футбол
В матче седьмого тура РПЛ «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью
24 августа в рамках седьмого тура РПЛ столичный "Локомотив" в Краснодаре сыграл с местными "горожанами": ничья, 1:1.
Обновлено в 02:02
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Чувашии
В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено вчера в 03:55
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Происшествия
Коллекторы обстреляли отца с ребенком в Подмосковье
Правоохранительные органы проверяют информацию о коллекторах, которые обстреляли отца и его дочь в подмосковном Красногорске.
Обновлено вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Дима Билан, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев на открытии «Новой волны» в Сочи
Люди говорят: В Сочи открылся ежегодный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».
Обновлено вчера в 22:26