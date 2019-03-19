Политика
Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТОРоссийская газета 14:28
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
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Мы очень, очень серьёзно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 18:24
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Здоровье
Минздрав отказался от понятия «неправильное питание» в ЗОЖ-стратегии
В Минздраве подчеркивают, что старая формулировка дискредитировала понятие о здоровом питание, которое зависит не только от сбалансированного и разнообразного питания, но и от индивидуальных особенностей, таких как степень физической активности, образ жизни, возраст и пол.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Экс-чиновника правительства Хабаровского края и гендиректора компании подозревают в мошенничестве на 1 млрд рублей
В Хабаровском крае заведено уголовное дело, фигурантами которого стали бывший чиновник правительства региона, курировавший лесную отрасль, и генеральный директор одной из местных компаний.
Обновлено в 18:01
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Здоровье
В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри тела
В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие – у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян
Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.
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Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено в 09:25
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп и Болсонару заявили о поддержке Гуаидо
Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару заявили, что они поддерживают лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временным лидером страны.
Обновлено в 17:32
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Boeing сменил топ-менеджеров после катастрофы над Эфиопией
Корпорация Boeing объявила о кадровых перестановках на фоне расследования авиакатастрофы над Эфиопией.
Обновлено в 22:16
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 12:21
Общество
В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда
Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.
Обновлено в 21:15
Политика
Переговоры США и Японии в формате «2+2» могут пройти в апреле
Встречи в формате "два плюс два" с переговорами глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии могут состояться в этом году в американской столице 19 апреля, однако окончательная дата пока проходит согласование, официально об этом будет объявлено позднее, отмечает агентство.
Обновлено в 21:23
Экономика
Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ
Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.
Обновлено в 17:47
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравила любимая
Подпись к фото звучала очень трогательно: «Мой любимый мальчик, с днём рождения!».
Обновлено в 13:32
Общество
У иркутского замгубернатора нашли недвижимость в Италии
Речь идет о Дмитрии Чернышове, заместителе губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Авто
В этом году обновленной Lada Vesta не ожидается
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
В США в результате наводнения затопило стратегическую военную базу
Американская военная база, на которой расположены самолеты для контроля над армией в случае ядерной войны, оказалась под водой из-за наводнения.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Политика
Назарбаев покинул пост президента Казахстана
Обновлено в 11:36
Авто
Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО
Обновлено в 14:57
Общество
Эксперты рассказали об отношении работодателей к удаленным сотрудникам
15 марта сообщалось, что работодатели рассказали о проверке кредитной истории соискателей.
Обновлено в 22:25
Авто
Scania бьет рекорды: объявлены результаты продаж в России
На ежегодной отчетной пресс-конференции компании Scania было заявлено о рекордных итогах прошлого года: фирма не только заняла в России первое место среди «большой семерки» европейских производителей, но и отгрузила 7181 автомобиль, чего еще не было никогда (в 2017-м — 6114 единиц).
Обновлено в 21:12
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41