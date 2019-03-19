Политика

Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТОРоссийская газета 14:28

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
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Дональд Трамп
Мы очень, очень серьёзно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом.
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