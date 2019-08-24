Политика

Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7 в СШАТАСС 02:58

Американский президент Дональд Трамп допустил в воскресенье, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Группы семи (G7), который пройдет в 2020 году в США.
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Дмитрий Песков
Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 03:29

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