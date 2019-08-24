Политика
Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7 в СШАТАСС 02:58
Американский президент Дональд Трамп допустил в воскресенье, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Группы семи (G7), который пройдет в 2020 году в США.
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Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 03:29
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В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.
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Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на матч 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
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Обновлено вчера в 04:59
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Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл подольскому "Витязю" со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы".
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НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
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Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
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