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Американский президент Дональд Трамп допустил в воскресенье, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Группы семи (G7), который пройдет в 2020 году в США.

Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7 в США

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