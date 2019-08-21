Экономика
Трамп допускает снижение налогов в СШАREGNUM 16:39
Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 20 августа. Напомним, что американские экономисты предрекают экономике США скорую рецессию.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:12, Ашберн
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Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
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Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
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В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
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