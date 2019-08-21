Экономика

Трамп допускает снижение налогов в СШАREGNUM вчера в 16:39

Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 20 августа. Напомним, что американские экономисты предрекают экономике США скорую рецессию.
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