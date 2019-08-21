Экономика
Трамп допускает снижение налогов в СШАREGNUM вчера в 16:39
Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 20 августа. Напомним, что американские экономисты предрекают экономике США скорую рецессию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:20, Ашберн
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено вчера в 14:20
Транспорт
Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается
Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Культура
Новый Центр современного искусства открылся в Новокузнецке
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Наука
Открыто новое состояние материи
Американские физики открыли новое состояние материи, описав так называемую топологическую сверхпроводимость.
Обновлено 19 августа в 12:46
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт
В Приамурье восстановили половину пострадавших от паводка дорог
Половина из более 500 км пострадавших от паводка дорог в Амурской области восстановлена, сообщил в среду журналистам на пресс-конференции региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Рибери прибудет в «Фиорентину» утром 21 августа
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери в ближайшие часы станет игроком «Фиорентины».
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Солдаты правительственной Сирийской арабской армии (САА) обнаружили подземные укрытия на оставленных джихадистами позициях в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:08
Политика
Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой
Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Претендент на пост посла США в России отказался от должности
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.
Обновлено в 00:07
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Футбол
Джорджевич рассказал, почему оказался в «Локомотиве», а не ЦСКА
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал, что нынешним летом мог перейти в ЦСКА.
Обновлено в 01:35
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом
В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.
Обновлено в 00:00
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Хоккей
Иван Барбашев: «В футболе — всю жизнь за ЦСКА»
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» признался, что в футболе более за ЦСКА.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
На Челябинскую область обрушился град размером с куриное яйцо
В челябинском городе Снежинске выпал град размером с куриное яйцо.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Американская разведка изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках реализации проекта по автоматизированному распознаванию геоданных рассчитывает получить информацию об основных узлах энергетической и логистической инфраструктуры в Мурманске.
Обновлено в 01:20
Футбол
Асенсио рассказал, как проходит восстановление после операции на колене
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио поделился информацией, как проходит восстановление после проведенной операции на колене.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов
Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Российские школьники могут остаться без мобильных устройств во время учебного процесса.
Обновлено 19 августа в 07:00
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Hyundai представит во Франкфурте экстремальную версию хэтчбека i30 N
Hyundai упоминает, что i30 N Project C также может похвастаться некоторыми аэродинамическими настройками, а также улучшением управляемости, что сделало автомобиль более отзывчивым и приятным в управлении.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12