Экономика

Трамп допускает снижение налогов в СШАREGNUM вчера в 16:39

Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 20 августа. Напомним, что американские экономисты предрекают экономике США скорую рецессию.
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Трамп допустил снижение налогов

Российская газета01:33

Трамп допускает повторное снижение налогов в США

Народные новостивчера в 23:02

Трамп допускает снижение налогов в США

REGNUMвчера в 16:39

Трамп не исключил снижения налогов в США

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Трамп допустил возможность снижения налогов в США

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Трамп не исключает нового снижения налогов в США

ПРАЙМвчера в 16:26

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Московский Комсомолецвчера в 23:37
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