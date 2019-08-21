Экономика
Трамп допускает снижение налогов в СШАREGNUM вчера в 16:39
Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 20 августа. Напомним, что американские экономисты предрекают экономике США скорую рецессию.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:52, Ашберн
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опроверг информацию о том, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в «Црвену Звезду», недавно об этом ходили разговоры в прессе.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Россиянки предпочли путешествия и деньги детям и мужчинам
35 процентам для полного счастья не хватает путешествий, при этом 27 процентов считают, что мало путешествовали.
Обновлено в 03:43
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:44
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Грабитель отобрал у безработной москвички сумку с 1,4 млн рублей
Сумку с 1 млн 380 тыс. рублей отобрал грабитель у 20-летней безработной девушки на юге Москвы.
Обновлено в 03:25
Политика
Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии
Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Стивен Бигэн не хочет быть послом США в России
Бигэн сообщил, что отказывается от предлагаемого ему президентом США Дональдом Трампом поста посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса по денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 01:17
Политика
В Дании назвали условие продажи Гренландии Трампу
«Лишь желанные земли получают такие предложения», — подчеркнули супруги. Остров Гренландия является автономной территорией Дании.
Обновлено в 02:29
Экономика
Эксперты ВШЭ: Россию ждет новый кризис через год
Фото: iStock Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ предсказали, что новый финансовый и экономический кризис ждёт Россию спустя год-полтора, сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией
Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено 19 августа в 16:43
Происшествия
Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле
Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:24
Космос
NASA начало подготовку к миссии по исследованию одной из лун Юпитера
Специалисты NASA давно планировали экспедицию к Европе, луне Юпитера.
Обновлено в 00:19
Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Вторую ветку метро в Екатеринбурге хотят построить за три года
Вторая ветка метро Екатеринбурга может быть построена за три года. Чтобы уложиться в эти сроки необходимо 90 млрд рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Наука
Тропические циклоны сделали паучьи колонии агрессивнее
Обновлено вчера в 06:11