Экономика

Трамп допускает снижение налогов в СШАREGNUM вчера в 16:39

Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 20 августа. Напомним, что американские экономисты предрекают экономике США скорую рецессию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп допустил снижение налогов

Российская газета01:33

Трамп допускает повторное снижение налогов в США

Народные новостивчера в 23:02

Трамп не исключает нового снижения налогов в США

ПРАЙМвчера в 16:26

Трамп не исключил снижения налогов в США

ФАНвчера в 19:22

Трамп допустил возможность снижения налогов в США

Life.ruвчера в 17:40

Трамп допускает новое снижение налогов в США

Московский Комсомолецвчера в 23:37

Трамп допускает снижение налогов в США

REGNUMвчера в 16:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Футбол

В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Происшествия

RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолета А321

Обновлено в 06:56
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Обновлено в 04:51
Происшествия

Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35

Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Культура

Валерия получила травму ноги на съемках шоу «Голос 60+»

Мечтаю чаще видеть его на тренировках, но все зависит от желания Йоси. В новом сезоне состав жюри шоу изменился.
Обновлено в 04:36
Политика

Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Представлен 600-сильный универсал Audi RS6 Avant

Можно двигаться накатом до 40 секунд и экономить 800 гр топлива на 100 км. Новый Audi RS6 Avant стандартно оснащается адаптивной пневмоподвеской и дорожный просвет на 20 мм меньше, чем у стандартного универсала.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетности

Обыкновенные акции "Роснефти" в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.
Обновлено в 03:53
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7

Французский лидер Эмманюэль Макрон считает возвращение Российской Федерации в G7 зависит от ситуации на Украине, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:35
Интернет

Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов

Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине

Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Футбол

Экс-игрок «Спартака» расторг контракт с «Бешикташем»

Полузащитник Арас Озбилиз расторг контракт со стамбульским "Бешикташем", сообщает Hurriyet.
Обновлено в 05:13
Политика

Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит

Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Экономика

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране

Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку

11-летний житель станицы Мечётинской с открытым переломом руки поступил в зерноградскую больницу.
Обновлено в 05:08
Космос

Будущее Земли пишется в быстротающей Гренландии

Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Политика

Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Футбол

Нападающий «Лестера» Слимани может перейти в «Монако»

Нападающий «Лестер Сити» Ислам Слимани может перейти в «Монако». Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 01:17
Общество

Более 6 тыс. человек посетили лектории проекта «Здоровая Москва»

Обновлено в 02:41
Политика

Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли

Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Кино

Вышли две версии трейлера «Брачной истории» со Скарлетт Йоханссон

Обновлено в 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное