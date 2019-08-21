Экономика
Трамп допускает снижение налогов в СШАREGNUM вчера в 16:39
Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 20 августа. Напомним, что американские экономисты предрекают экономике США скорую рецессию.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Обновлено в 04:51
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35
Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Культура
Валерия получила травму ноги на съемках шоу «Голос 60+»
Мечтаю чаще видеть его на тренировках, но все зависит от желания Йоси. В новом сезоне состав жюри шоу изменился.
Обновлено в 04:36
Политика
Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».
Обновлено вчера в 22:48
Авто
Представлен 600-сильный универсал Audi RS6 Avant
Можно двигаться накатом до 40 секунд и экономить 800 гр топлива на 100 км. Новый Audi RS6 Avant стандартно оснащается адаптивной пневмоподвеской и дорожный просвет на 20 мм меньше, чем у стандартного универсала.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетности
Обыкновенные акции "Роснефти" в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.
Обновлено в 03:53
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7
Французский лидер Эмманюэль Макрон считает возвращение Российской Федерации в G7 зависит от ситуации на Украине, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:35
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Футбол
Экс-игрок «Спартака» расторг контракт с «Бешикташем»
Полузащитник Арас Озбилиз расторг контракт со стамбульским "Бешикташем", сообщает Hurriyet.
Обновлено в 05:13
Политика
Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит
Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку
11-летний житель станицы Мечётинской с открытым переломом руки поступил в зерноградскую больницу.
Обновлено в 05:08
Космос
Будущее Земли пишется в быстротающей Гренландии
Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Футбол
Нападающий «Лестера» Слимани может перейти в «Монако»
Нападающий «Лестер Сити» Ислам Слимани может перейти в «Монако». Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 01:17
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05