Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга СШАREGNUM вчера в 19:18
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
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с чего всё началось
"Я рад объявить, что с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти была достигнута договоренность о двухгодичном бюджете и потолке долга … это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.РИА Новостивчера в 18:03
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Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Четверть питьевой воды в РФ оказалась подделкой
Более 25% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на годовом отчете президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
ФАН выражает возмущение поведением Гудкова, напавшего на журналистов
Летали ли Гудковы сразу после провала оппозиции на выборах в Мосгордуму чтобы получить указания от спонсора, или обустраивали свой семейный бизнес, на этот раз осталось неизвестным, так как отвечать на вопросы журналистов оба Гудковых отказались.
Обновлено в 03:42
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Политика
Центризбирком Украины обновил данные об итогах выборов в Раду
Менее 1% набрали: «Партия зеленых», «Объединение "Самопомощь"», Аграрная партия Украины.
Обновлено в 00:13
Политика
Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду
Обновлено 21 июля в 13:25
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Банки полюбили давать кредиты подросткам
Российские банки с начала 2019 года начали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19
Гаджеты
Lenovo опровергла возвращение на российский рынок смартфонов
Компания Lenovo опровергла заключения соглашения с компанией Mobilidi об эксклюзивной дистрибьюции смартфонов в России.
Обновлено в 04:13
Политика
Команда Зеленского отказалась от амнистии для ополченцев Донбасса
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:10
Политика
Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика
ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций
ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний, сообщили РБК три источника на финансовом рынке.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Asus показала самый мощный в мире смартфон
Компания Asus продемонстрировала новый игровой смартфон ROG Phone II, который претендует на звание самого мощного телефона в мире.
Обновлено вчера в 11:17
Теннис
Самсонова вышла во второй круг турнира в Палермо
Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Палермо, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабря
Президент холдинга Андрей Мелехин пояснил, что объем свободных денег в июне традиционно увеличивается, что связано с началом отпусков и получением дополнительных выплат (отпускных).
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов
Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено вчера в 06:26
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Здоровье
Эксперты назвали мешающие добиться идеальной фигуры ошибки
Обновлено в 00:47