с чего всё началось

Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США

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