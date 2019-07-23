Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга СШАREGNUM вчера в 19:18
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
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с чего всё началось
"Я рад объявить, что с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти была достигнута договоренность о двухгодичном бюджете и потолке долга … это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.РИА Новостивчера в 18:03
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Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
«Бетис» объявил о переходе Фекира
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир перебрался в испанскую Примеру, заключив контракт с "Бетисом".
Обновлено в 01:08
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов
В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Политика
За Савченко на выборах в Раду проголосовали восемь человек
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко набрала восемь голосов избирателей на состоявшихся в минувшее воскресенье, 21 июля, внеочередных парламентских выборах, передаёт «Громадське ТВ».
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске
Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Обновлено в 00:52
Общество
Китаю никто не нужен, он нужен всем
В случае с Китаем есть несколько стандартных сюжетов, по которым пропагандистская война ведется с унылым упорством и с полным игнорированием фактов, но тут в июле из-за угла выскочили две цифры (0,2 процента экономического роста и "впервые за 27 лет"), и началось.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Гаджеты
Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Данилу: «Порту» ждет сложная поездка в Россию, но мы будем готовы
В матче 3-го квалификационного раунда «Краснодар» сыграет с «Порту». Первый матч пройдет 6-7 августа, ответный – 13 августа.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ
Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб.
Обновлено вчера в 09:53
Финансы
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Космос
Опасное предсказание Мессинга для россиян начало сбываться: тайный смысл слов о Нибиру расшифрован новым «ключом»
Учитывая, что послание Мессинга россиянам расшифровано "ключом" астрономов, стоит подразумевать, что слова Ванги также могут помочь раскрыть именно эксперты по космосу.
Обновлено 21 июля в 11:00
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Ингушетии в районе сельского поселения Верхние Ачалуки, в результате три человека погибли и еще один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по республике.
Обновлено вчера в 13:37
Путешествия
Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира
В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31 место и девятнадцатое - среди самых востребованных городов Европы.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
Раскрыто местоположение секретных спутников США
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Баскетбол
Тим Данкан вошел в тренерский штаб «Сан-Антонио»
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Житель Сиднея врезался в полицейский участок с 270 кг наркотиков
В понедельник утром водитель фургона, который содержал крупную партию наркотиков, не справился с управлением и на большой скорости протаранил патрульную машину, которая была припаркована близ полицейского участка, расположенного в районе Иствуд на окраине Сиднея в Австралии.
Обновлено в 00:52
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43