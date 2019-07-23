с чего всё началось

Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Футбол «Бетис» объявил о переходе Фекира Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир перебрался в испанскую Примеру, заключив контракт с "Бетисом".

Технологии Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.

Армия и оружие Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.

Политика За Савченко на выборах в Раду проголосовали восемь человек Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко набрала восемь голосов избирателей на состоявшихся в минувшее воскресенье, 21 июля, внеочередных парламентских выборах, передаёт «Громадське ТВ».

Политика Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Общество Китаю никто не нужен, он нужен всем В случае с Китаем есть несколько стандартных сюжетов, по которым пропагандистская война ведется с унылым упорством и с полным игнорированием фактов, но тут в июле из-за угла выскочили две цифры (0,2 процента экономического роста и "впервые за 27 лет"), и началось.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

Футбол «Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб.

Финансы Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки «При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Происшествия Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Ингушетии в районе сельского поселения Верхние Ачалуки, в результате три человека погибли и еще один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по республике.

Путешествия Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31 место и девятнадцатое - среди самых востребованных городов Европы.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Происшествия Житель Сиднея врезался в полицейский участок с 270 кг наркотиков В понедельник утром водитель фургона, который содержал крупную партию наркотиков, не справился с управлением и на большой скорости протаранил патрульную машину, которая была припаркована близ полицейского участка, расположенного в районе Иствуд на окраине Сиднея в Австралии.