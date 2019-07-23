Политика

Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга СШАREGNUM 19:18

Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
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"Я рад объявить, что с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти была достигнута договоренность о двухгодичном бюджете и потолке долга … это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter
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