Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантовLenta.ru 23:09

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Как отметил Трамп, миллионы незаконных мигрантов отправятся домой «так же быстро, как и пришли».
Читать в источнике
Дональд Трамп
На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 22:30

Подробнее о событии

Трамп рассказал о начале массовой депортации мигрантов на следующей неделе

Интерфакс22:37

Трамп объявил о массовой депортации мигрантов

РЕН ТВ21:57

Трамп пообещал выслать миллионы мигрантов на следующей неделе

Известия22:21

Трамп объявил о начале депортации нелегальных мигрантов из США

RT на русском22:18

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

Газета.Ru22:08

Трамп пообещал начать массовую депортацию нелегалов на следующей неделе

РИА Новости22:30

Трамп объявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе

ТАСС21:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
Политика

Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС

Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено в 22:07
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Экономика

Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей

Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.
Обновлено в 22:02
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не готовы к переговорам с самопровозглашенными Донецекой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 13:38
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Политика

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Обновлено в 20:16
Общество

«Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки

Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.
Обновлено в 11:10
Наука

Физика успеха. Гравитационные волны принесли нижегородскому учёному Государственную премию

Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2018 года присуждена группе российских учёных за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.
Обновлено в 04:22
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено в 22:08
Гаджеты

Xiaomi Mi 9T официально представлен в России

Обновлено в 12:45
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Политика

В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства

Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.
Обновлено в 20:08
Общество

В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года

Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Футбол

Неймар уже договаривается с «Барселоной» о возвращении

Возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» идет полным ходом, утверждает Globo Esporte.
Обновлено в 19:24
Общество

СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Бывший муж Ольги Бузовой полетел за ней в Италию

Певица дала концерт в Турции, а затем улетела в Италию на свадьбу друзей. Улетела Ольга Бузова из Италии за день до приезда бывшего мужа.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес

Собчак возмутило ее фото с Богомоловым

Издание назвало Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего кинофестиваля.
Обновлено в 17:10
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Авто

Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8

Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное