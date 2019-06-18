Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантовLenta.ru 23:09
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Как отметил Трамп, миллионы незаконных мигрантов отправятся домой «так же быстро, как и пришли».
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На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 22:30
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