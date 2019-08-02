Политика
США вводят новые пошлины на китайские товарыКомсомольская правда вчера в 14:56
Соединенные Штаты вводят новые пошлины в размере 10% на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
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с чего всё началось
"...С 1 сентября установить небольшой дополнительный тариф в 10% на остающиеся (еще не подвергнутые санкциям) 300 миллиардов долларов в товарах и продуктах, поступающие из Китая в нашу страну", — сообщил президент США на своей страничке в социальной сети Twitter, вызвав помимо соответствующей реакции Пекина падение цен на нефтяные фьючерсы и депрессию у аналитиков рынков международной торговли.Sputnik Эстония10:15
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