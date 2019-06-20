Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20РБК вчера в 23:11

В мае Трамп заявил, что встретится с президентом Путиным на саммите G20. Путин позднее подтвердил, что ближайшая возможность встретиться с президентом США ему представится в Осаке. Саммит G20 состоится 27–28 июня в японской Осаке.

Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20

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