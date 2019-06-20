Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20RT на русском вчера в 22:17

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20

Финансы Курс доллара обновил минимум 2019 года Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.

Экономика В России хотят пересчитать цены на отопление Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Политика Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17 Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.

Происшествия На Маршала Казакова рабочие избили и ограбили прораба стройки Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне, 19 июня, в местную полицию обратился 52-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что на стройке, расположенной в районе дома 58 по улице Маршала Казакова, неизвестные избили 56-летнего прораба.

Экономика РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки Доплату, по информации OFD.ru, уже внедрили Первый ОФД, обрабатывающий почти четверть всех фискальных чеков в стране, «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Транспорт Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ «Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.

Экономика Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.

Наука Люди унаследовали тонкое обоняние от неандертальцев Исследование показало, что генетическое «наследство» связано с обонянием и, возможно, подарило людям возможность чувствовать некоторые запахи, сообщает eLife.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Политика Президент России Владимир Путин завтра проведет прямую линию Завтра в 12-00 состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Радий Хабиров прокомментировал нынешнюю ситуацию в Сибае Врио Главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ситуация в Сибае продолжает оставаться под его личным контролем.

Технологии Проект Algorand привлек $60 млн. Токен добавил Coinbase Custody Стартап Algorand Foundation привлек $60 млн за 3,5 часа во время токенсейла на платформе CoinList.

Экономика Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.

Транспорт В Москве на два дня перекроют Ильинку из-за благоустройства Как уточнили в столичном департаменте капитального ремонта, в рамках комплексного благоустройства будет обустроена кабельная канализация и проложены сети водостока.

Происшествия В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.

Общество Алибасов заявил, что лишает сына наследства Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.

Происшествия Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.

Происшествия Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.

Кино Фильм ученика Сокурова «Дылда» выходит в прокат В четверг, 20 июня, в российский прокат выходит фильм Кантемира Балагова «Дылда». Премьера пройдет в большинстве кинотеатров страны.

Политика Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.

Общество Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.