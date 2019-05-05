Политика

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%Коммерсантъ 14:57

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая. В своем Twitter он сообщил, что не исключает ввода пошлин и на другие товары.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа

Известия21:32

WSJ: КНР может отказаться от переговоров с США

Газета.Ru21:15

WSJ: Китай может отменить новый раунд торговых консультаций с США из-за угроз Трампа

ТАСС20:48

СМИ сообщили о возможном отказе Китая от торговых переговоров с США

РИА Новости21:01

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%

Коммерсантъ14:57

Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%

Российская газета13:05

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

RT на русском12:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
Происшествия

В результате пожара в самолете в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 18:37
Происшествия

«Прыжки» Суперджета по полосе в Шереметьево попали на видео

Обновлено в 16:00
Общество

Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Мурманской области объявили траур из-за ЧП с самолетом в Шереметьево

Обновлено в 18:17
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Общество

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено в 21:49
Общество

Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Собака напала на детей в Кемерове

4 мая в 13:40 в городе Кемерово собака напала на детей. Инцидент произошел на улице Металлистов, 19.
Обновлено в 03:08
Политика

В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).
Обновлено в 08:11
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Армия и оружие

В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в ходе воздушных ударов уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Обновлено в 20:23
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Забайкалье оценили ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров

В минсельхозе Забайкальского края завершили работу по приему документов на оказание помощи пострадавшим в результате природных пожаров, ущерб от которых составил свыше 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 22:01
Происшествия

Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году

Обновлено в 14:59
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Авто

Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков

Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей.
Обновлено в 09:50
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Футбол

Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола

Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
Обновлено в 17:00
Происшествия

Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".
Обновлено в 14:21
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Здоровье

Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы

Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
Обновлено в 14:30
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Здоровье

День акушерки отметили во Владивостоке

Обновлено в 19:00
Политика

Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:58
Происшествия

ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 16:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное