Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%Коммерсантъ 14:57

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая. В своем Twitter он сообщил, что не исключает ввода пошлин и на другие товары.

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%

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