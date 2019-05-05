Политика
Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товарыRuNews24.ru вчера в 17:21
Как сообщил президент Соединенных Штатов, в эту пятницу, 10 мая, он намеревается увеличить пошлины на китайские товары. Ожидается, что пошлины вырастут с 10 до 25%. Об этом американский лидер написал на своей страничке в социальной сети Twitter.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
Общество
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
На Урале произошла авария на газопроводе
Обновлено в 14:08
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список пассажиров SU 1492
Компания «Аэрофлот» опубликовала на своем официальном сайте список пассажиров, зарегистрированных на рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск 5 мая.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Общество
Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто
В Канаде благотворительная организация Toronto Cat Rescue пытается спасти сотни кошек, обнаруженных в квартире одного из местных жителей.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Аэропорт Шереметьево перешёл в штатный режим работы
Работа воздушной гавани переходит в обычный режим. Оперативные службы эвакуировали сгоревший самолёт Sukhoi Superjet 100 на стоянку.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам
Военнослужащий одной из стран НАТО во время учений "Весенний шторм-2019" залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в эстонском городе Силламяэ, передает Sputnik Эстония со ссылкой на депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева.
Обновлено в 14:02
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Кино
По песням Татьяны Булановой сняли телесериал
Правда, сама Буланова (в жизни - очень скромный, деликатный и замечательный человек) считает, что режиссер Александр Кананович использовал только некоторые коллизии ее судьбы, а в целом эта история - художественный вымысел.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
СБУ заявила о завербованном Россией диверсанте-террористе
По информации ведомства, сопровождение и координацию деятельности завербованного сотрудника арсенала кураторы осуществляли по Интернету.
Обновлено в 13:05
Футбол
«Зенит» хочет подписать защитника «Ахмата» Мохаммади
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу
Популярные украинские исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко, основатели дуэта «Потап и Настя», решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 14:57
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Происшествия
СК РФ: при крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца
Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Авто
Пикап Bentley продадут на аукционе
Аукционный дом Silverstone выставит на торги пикап Bentley.
Обновлено в 12:33
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри прокомментировал рождение первенца
Принц Гарри рассказал о своих впечатлениях после рождения сына. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм впервые стала бабушкой
Старший ребенок певицы – дочь Елена – уже взрослая женщина, и недавно сама впервые стала мамой, подарив Наталье внука.
Обновлено в 06:07
Единоборства
«Грязные крысы». Макгрегор устроил выпад на Хабиба и его друзей
Ирландец обвинил Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Маирбека Тайсума и Зубайру Тухугова в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33