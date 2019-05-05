Политика
Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товарыRuNews24.ru вчера в 17:21
Как сообщил президент Соединенных Штатов, в эту пятницу, 10 мая, он намеревается увеличить пошлины на китайские товары. Ожидается, что пошлины вырастут с 10 до 25%. Об этом американский лидер написал на своей страничке в социальной сети Twitter.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Футбол
Экс-тренер сборной России прокомментировал наказание Кокорина
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сидит за решеткой, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 21:01
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Стюардесса сгоревшего в Шереметьеве самолета рассказала об аварии
Бортпроводница Татьяна Касаткина, которая летела в потерпевшем аварию в московском аэропорту Шереметьево пассажирском самолете Sukhoi Superjet-100, рассказала о некоторых обстоятельствах катастрофы.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено в 13:45
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Единоборства
Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.
Обновлено в 20:29
Финансы
Венесуэла еще больше либерализовала валютный рынок
Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено в 22:07
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Космос
Три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами в Канаде
Обновлено вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Общество
Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски
Обновлено в 09:13
Футбол
Кокорин заплакал на последнем слове в суде
Обновлено в 15:31
Политика
Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США
Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
Обновлено в 22:46
Хоккей
«Бостон» победил «Коламбус» и выиграл серию
"Бостон" выиграл серию со счетом 4-2 и пробился в финал Восточной конференции, где будет бороться с "Каролиной Харрикейнз".
Обновлено в 22:38
Финансы
Рубль значительно снизился к доллару и евро
В начале понедельника курс рубля снижается к курсу доллара и евро, согласно данным Московской биржи.
Обновлено в 03:39
Политика
Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.
Обновлено в 19:54
Политика
Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»
Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Происшествия
«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Общество
Кто потеряет в зарплате из-за майского отпуска
Многие работники взяли отпуск на эти дни и присоединили его к праздникам. Однако из-за этого они потеряют в деньгах.
Обновлено в 10:27
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада
Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.
Обновлено в 22:18
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено в 14:34
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
США ожидают иранской атаки на свои силы
Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено в 22:42
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51