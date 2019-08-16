Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Си ЦзиньпиномГазета.Ru вчера в 18:23
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, разговор запланирован на ближайшее время.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
Обновлено вчера в 03:12
Общество
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»
Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34
Футбол
Джордан Ларссон: «Сегодня „Спартак“ победит, увидимся на ЦСКА»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пожелал красно-белым удачи в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории
В результате получились самые большие подводные лодки в мире и истории всего подводного флота.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
Обновлено вчера в 16:03
Путешествия
В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях
В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.
Обновлено вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомили детей
Нинидзе и Виторган часто проводят время вместе: посещают светские мероприятия, отправляются в путешествие.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова
15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Теннис
Рублев переиграл Федерера в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:02
Культура
Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»
Неизвестные ранее рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц» были обнаружены в Швейцарии.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Экономика
Американский инвестор Чарльз Райан рассказал о связях с Майклом Калви
Арутюнян написал Райану, что банк намерен возместить «ущерб» не только от отступного, но и от других совершенных при Baring сделок, поэтому цена в предложении должна отражать сумму в 3,7 млрд руб.
Обновлено 13 августа в 18:26
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Семь ульяновцев отравились подсолнечным маслом и попали в больницу
В настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя.
Обновлено в 01:26
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено 14 августа в 17:39
Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено вчера в 07:58