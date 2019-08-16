Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Си ЦзиньпиномГазета.Ru вчера в 18:23
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, разговор запланирован на ближайшее время.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Экономика
В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страны
В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka).
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Обновлено вчера в 23:33
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие
В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках
Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
«Укроборонпром» приостановил разработку новой техники
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Интернет
Браузер Atom запустил сервис для тайм-менеджмента
В браузере Atom от Mail.ru появился инструмент для сетевого тайм-менеджмента.
Обновлено в 02:21
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Переход Гренландии под управление США может привести к войне
Покупка Гренландии Соединенными Штатами Америки может стать поводом для вооруженного конфликта.
Обновлено в 01:50
Футбол
Караваев прокомментировал возможный переход в «Зенит» за 3 млн евро
Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересовался услугами защитника голландского «Витесса» Вячеслава Караваева.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Обновлено в 04:06
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Политика
Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви
Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Волк напал на спящих в палатке туристов
Обновлено вчера в 17:53
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено вчера в 16:19
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Экономика
Reuters уличило Сбербанк в продаже крупных сумм в валюте
Источник издания, близкий к Сбербанку, отметил, что кредитная организация постепенно конвертировала на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл суперчисто»
Обновлено вчера в 18:18
Технологии
Новые поезда «Иволга» выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года
Поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Эксперты рассказали о преимуществах С-400 над американским оружием
Военные эксперты назвали преимущества зенитно-ракетных комплексов С-400 над американскими аналогами. Об этом сообщает Daily Express.
Обновлено в 03:06
Политика
В Совфеде отреагировали на стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал новую стратегию Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 04:17