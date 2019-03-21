Трамп намерен признать Голанские высоты частью ИзраиляГазета.Ru 21 марта в 14:58

с чего всё началось

Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности.

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

Спорт Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — шестой Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Шоу-бизнес Ольга Кормухина заявила, что Юлию Началову «погубил шоу-бизнес» Напомним, Юлия Началова скончалась в одной из московских клиник 16 марта на 39-м году жизни. Похороны певицы прошли 21 марта.

Политика Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.

Политика Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.

Происшествия Есть такая профессия — бороду защищать Основным же доводом полицейского стало указание на то, что «ношение бороды является для него национальным обычаем и религиозной особенностью православия».

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Технологии Система репутации сделала игроков в Overwatch менее токсичными Аналитик Blizzard Entertainment Наташа Миллер объявила, что система репутации сделала взаимодействие между игроками в Overwatch более позитивным.

Политика Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.

Общество В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола "Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Авто Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.

Космос Посадочный модуль «Казачок»: У ровера ExoMars теперь появился «гараж» Менее чем через два года ровер «Розалинд Франклин» выедет из посадочного модуля «Казачок» на поверхность Красной планеты.

Авто В феврале российский рынок новых люксовых автомобилей упал на четверть По традиции, лидерство остается за Mercedes-Benz Maybach семейства S. В предыдущем месяце любители роскоши приобрели 43 автомобиля немецкого производителя, установив отметку 57% всех продаж люксовых авто.

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Общество Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники.

Происшествия В Могадишо боевики «Аш-Шабаб» убили замминистра труда, сообщили СМИ Депутат и заместитель министра труда и социальных вопросов Сакар Ибрагим Абдалла убит в ходе атаки боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на правительственные здания в центре столицы Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.

Общество У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

Армия и оружие Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.

Политика В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов» Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.