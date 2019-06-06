Политика
Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоровРИА Новости вчера в 19:02
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики в понедельник будут введены 5% пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.
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Политика
Совфед предложил Украине способ вернуть Крым
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Кино
Дженнифер Лоуренс впервые рассказала о женихе Куке Марони
Представитель Entertainment Tonight Нишель Тернер побеседовала с Дженнифер Лоуренс во время премьеры "Темного Феникса" и обратила внимание на то, что звезда снова появилась на красной дорожке одна.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие
Соловьев выгнал Ковтуна из студии из-за атаки на мечеть в Донецке
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Космос
На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Сборная Бразилии обыграла Катар, Неймар получил травму
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Японии
В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Турция может закрыть для американских кораблей проход в Черное море
У Турции ведь тоже есть, чем ответить и ответить так, что мало не покажется.
Обновлено вчера в 09:46
Финансы
Набиуллина: Россия снижает долю доллара в золотовалютных резервах
Россия снижает долю американской валюты в своих золотовалютных резервах, работа по их диверсификации продолжается.
Обновлено в 00:29
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса
По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 01:25
Музыка
«Ленинград» выпустил новый клип
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено вчера в 03:02
Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Общество
Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
В США испытали электромагнитную пушку
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Авто
Стартовали продажи бюджетной Toyota Glanza
Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено вчера в 22:22