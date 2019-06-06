Политика

Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоровРИА Новости вчера в 19:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики в понедельник будут введены 5% пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.
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Доходность UST10 выросла благодаря появившимся надеждам на разрешение торговых конфликтов

ПРАЙМвчера в 04:31
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Политика

Совфед предложил Украине способ вернуть Крым

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
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Дженнифер Лоуренс впервые рассказала о женихе Куке Марони

Представитель Entertainment Tonight Нишель Тернер побеседовала с Дженнифер Лоуренс во время премьеры "Темного Феникса" и обратила внимание на то, что звезда снова появилась на красной дорожке одна.
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Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

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Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
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СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие

Соловьев выгнал Ковтуна из студии из-за атаки на мечеть в Донецке

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Космос

На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол

Сборная Бразилии обыграла Катар, Неймар получил травму

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку в чайных пакетиках

Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено вчера в 05:00
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Поезд метро сошел с рельсов в Японии

В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Турция может закрыть для американских кораблей проход в Черное море

У Турции ведь тоже есть, чем ответить и ответить так, что мало не покажется.
Обновлено вчера в 09:46
Финансы

Набиуллина: Россия снижает долю доллара в золотовалютных резервах

Россия снижает долю американской валюты в своих золотовалютных резервах, работа по их диверсификации продолжается.
Обновлено в 00:29
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса

По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
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Музыка

«Ленинград» выпустил новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено вчера в 03:02
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Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

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Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
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В США испытали электромагнитную пушку

Обновлено вчера в 22:33
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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали сериал «Чернобыль» недостоверным

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В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Стартовали продажи бюджетной Toyota Glanza

Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено вчера в 22:22
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