Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоровРИА Новости вчера в 19:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики в понедельник будут введены 5% пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.

Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров

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