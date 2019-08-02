Политика
Трамп анонсировал новые пошлины на товары из КитаяИзвестия 15:47
Американский лидер заявил, что в ходе продолжения торговых переговоров Вашингтон начнет 1 сентября вводить «небольшие дополнительные пошлины». Они составят 10% на оставшиеся товары из Китая, оцениваемые в $300 млрд.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфакс13:50
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