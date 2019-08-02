с чего всё началось

Американский лидер заявил, что в ходе продолжения торговых переговоров Вашингтон начнет 1 сентября вводить «небольшие дополнительные пошлины». Они составят 10% на оставшиеся товары из Китая, оцениваемые в $300 млрд.

Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая

Футбол «Барселона» предложила Пуйолю пост спортивного директора Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль может занять пост спортивного директора "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

Политика Трамп допустил возможность блокады Венесуэлы Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает возможность блокады или изоляции Венесуэлы.

Политика Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.

Наука Облучённые смертью. Какие территории Оренбургской области — самые радиоактивные Ядерный угар Мало кому известно, но Оренбургская область входит в ТОП-5 российских территорий по числу произведённых на ней ядерных взрывов.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.

Экономика Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.

Наука В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху» Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Здоровье Минздрав подготовил библиотеку корпоративных практик по сохранению здоровья Библиотеку лучших практик корпоративных программ по сохранению и укреплению общественного здоровья по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой разрабатывал Минздрав России совместно с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) профилактической медицины в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография".

Политика В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.

Происшествия В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.

Политика МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД Россия не смогла выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к прекращению действия соглашения.

Культура Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.

Гаджеты Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.

Гаджеты Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов.

Авто Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.

Футбол Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".

Общество Дмитрий Медведев пообещал уговорить «Аэрофлот» вернуться на Сахалин Интерес президента, а теперь премьер-министра к островному региону, говорит о том, что Кремль намерен всерьез заняться развитием Сахалинской области.

Космос Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.

Экономика Kinross Gold забрала юниорное золото Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.

Армия и оружие Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват Российские истребители 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ за прошедшую неделю.