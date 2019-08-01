с чего всё началось

Обрушение рынков спровоцировало сообщение Трампа в твиттере. Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд. Президент в ультимативной форме предупредил китайских партнеров по поводу заключения торговой сделки.

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).

Экономика Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Экономика Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.

Политика Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».

Происшествия Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Экономика Выручка Apple в России выросла на 30% Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).

Политика Россия готовится отмечать День ВДВ Сегодня, 2 августа, в России готовятся встречать День Воздушно-десантных войск, по всей стране состоятся праздничные мероприятия, концерты и показательные выступления военнослужащих.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Футбол Игрок «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург Футболист "Барселоны" Малком прибыл в Санкт-Петербург, где в скором времени может подписать контракт с "Зенитом", сообщает "Спорт-Экспресс".

Происшествия В столице Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы В Загребе (столица Хорватии) шесть человек, включая 10-летнего ребенка, погибли в результате стрельбы в районе Кайзерица.

Общество Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».

Общество Названы регионы России с самым большим количеством абортов Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.

Гаджеты Intel возобновил поставки процессоров для ноутбуков Huawei Вчера американский производитель чипов Intel заявил о возобновлении поставок продукции китайской компании.

Армия и оружие Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДР Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Технологии «Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.