Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КитаяГазета.Ru вчера в 16:54
Обрушение рынков спровоцировало сообщение Трампа в твиттере. Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд. Президент в ультимативной форме предупредил китайских партнеров по поводу заключения торговой сделки.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
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Индексы США упали после заявления Трампа о пошлине на китайские товары на $300 млрд
Коммерсантъвчера в 17:42
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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