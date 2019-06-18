Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантовLenta.ru вчера в 23:09

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Как отметил Трамп, миллионы незаконных мигрантов отправятся домой «так же быстро, как и пришли».
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Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Lenta.ruвчера в 23:09

Трамп рассказал о начале массовой депортации мигрантов на следующей неделе

Интерфаксвчера в 22:37

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

Газета.Ruвчера в 22:08

Трамп пообещал выслать миллионы мигрантов на следующей неделе

Известиявчера в 22:21

Трамп объявил о начале депортации нелегальных мигрантов из США

RT на русскомвчера в 22:18

Трамп пообещал начать массовую депортацию нелегалов на следующей неделе

РИА Новостивчера в 22:30

Трамп объявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе

ТАССвчера в 21:52
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
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