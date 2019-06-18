Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантовLenta.ru вчера в 23:09

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Как отметил Трамп, миллионы незаконных мигрантов отправятся домой «так же быстро, как и пришли».
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Дональд Трамп заявил, что миллионы незаконных мигрантов будут выдворены со следующей недели

Эхо Москвы01:46

Трамп рассказал о начале массовой депортации мигрантов на следующей неделе

Интерфаксвчера в 22:37

Трамп пообещал начать массовую депортацию нелегалов на следующей неделе

РИА Новостивчера в 22:30

Трамп пообещал выслать миллионы мигрантов на следующей неделе

Известиявчера в 22:21

Трамп объявил о начале депортации нелегальных мигрантов из США

RT на русскомвчера в 22:18

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

Газета.Ruвчера в 22:08

Трамп объявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе

ТАССвчера в 21:52
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
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В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

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В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400

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Обновлено в 02:11
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«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России

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Обновлено в 01:45
Происшествия

Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган

Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.
Обновлено вчера в 23:48
Кино

Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину

Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильмах Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

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Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
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Обновлено вчера в 20:37
Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика

Рекордное число россиян назвали службу в армии долгом каждого мужчины

Большинство россиян (60 процентов) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен отслужить в армии.
Обновлено в 01:23
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«Рейнджерс» выменяли у «Виннипега» защитника Трубу

Обновлено вчера в 23:48
Общество

Россиян начнут штрафовать за походы в лес

Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
Авто

Chrysler PT Cruiser превратился в экстремальный бигфут

Энтузиаст из Ричмонда сделал из Chrysler PT Cruiser брутальный вездеход, самоделка получила подходящее имя – «Bruiser», что в переводе означает «Борец».
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Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
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Анна Грачевская снялась обнаженной

Обновлено вчера в 17:00
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Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания

Роспотребнадзор напомнил о необходимости изучения данных на этикетке продуктов питания и разъяснил, какая информация должна на ней содержаться, следует из сообщения на сайте ведомства.
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Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом

Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Теннис

Родина обыграла Младенович в Бирмингеме

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Сестра Бари Алибасова уверена, что его отравили Шукшины

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«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
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Обновлено вчера в 22:42
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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

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Общество

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Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Глава МИД Эстонии призвал усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продления санкций против России.
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Происшествия

На здании администрации в шведской коммуне подняли флаг СССР

Неизвестные подняли флаг СССр над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю, сообщает 17 июня газета Expressen.
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