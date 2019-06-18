Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантовLenta.ru вчера в 23:09
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Как отметил Трамп, миллионы незаконных мигрантов отправятся домой «так же быстро, как и пришли».
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Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
В «Алмаз-Антее» рассказали о новой интеллектуальной ракете для С-400
Зенитно-ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
Обновлено в 02:11
Экономика
«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России
По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган
Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.
Обновлено вчера в 23:48
Кино
Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину
Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильмах Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Политика
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии долгом каждого мужчины
Большинство россиян (60 процентов) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен отслужить в армии.
Обновлено в 01:23
Хоккей
«Рейнджерс» выменяли у «Виннипега» защитника Трубу
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
Авто
Chrysler PT Cruiser превратился в экстремальный бигфут
Энтузиаст из Ричмонда сделал из Chrysler PT Cruiser брутальный вездеход, самоделка получила подходящее имя – «Bruiser», что в переводе означает «Борец».
Обновлено в 01:12
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания
Роспотребнадзор напомнил о необходимости изучения данных на этикетке продуктов питания и разъяснил, какая информация должна на ней содержаться, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено в 01:57
Экономика
МТС изучала возможность покупки российского бизнеса Gett
Один из собеседников издания утверждает, что сотовый оператор рассматривал возможность сделки с сервисом Gett по примеру инвестиции в онлайн-гипермаркет Ozon, совершенной в 2014 году МТС и АФК "Система" (сейчас доля МТС в Ozon выкуплена "Системой" - ИФ), но не дошел до продвинутых переговоров.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом
Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Теннис
Родина обыграла Младенович в Бирмингеме
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова уверена, что его отравили Шукшины
Обновлено вчера в 23:42
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Кино
«Уралкинофест» закрыли из-за отсутствия финансирования
В Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования закрылся «Уралкинофест», сообщил на своей странице в Facebook журналист Валерий Кичин.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Глава МИД Эстонии призвал усилить санкции против РФ
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продления санкций против России.
Обновлено 16 июня в 21:45
Происшествия
На здании администрации в шведской коммуне подняли флаг СССР
Неизвестные подняли флаг СССр над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю, сообщает 17 июня газета Expressen.
Обновлено вчера в 14:21