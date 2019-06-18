Политика

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантовГазета.Ru вчера в 22:08

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе. По его словам, иммиграционная и таможенная полиция США намерена депортировать миллионы нелегалов.
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с чего всё началось
«На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты», - говорится в сообщении
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Дональд Трамп заявил, что миллионы незаконных мигрантов будут выдворены со следующей недели

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