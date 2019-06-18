Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантовГазета.Ru вчера в 22:08

с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе. По его словам, иммиграционная и таможенная полиция США намерена депортировать миллионы нелегалов.

Политика «Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа» Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".

Общество Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».

Политика Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Авто Автомобилистам начнут выдавать документы нового образца Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва Минюст России зарегистрировал приказ МВД РФ об утверждении новых форм документов на автомобиль – паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации ТС, а также требований к их заполнению.

Транспорт Почти 40 поездов «Москва» выйдут на линии метро до конца года Власти столицы планируют запустить 39 дополнительных поездов "Москва" на линии метрополитена до конца 2019 года.

Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки после массовой драки Все цыгане добровольно уехали из села Чемодановка у Пензы, где произошла массовая драка и один человек погиб, пишет РИА Новости.

Политика В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.

Экономика Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Происшествия На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.

Происшествия Купюры «Банка приколов» сбывают в Финляндии Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов".

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Игры Nintendo выпустит мобильную Dr. Mario World в начале июля Компания Nintendo анонсировала дату выхода мобильной версии головоломки Dr. Mario World. Игра выйдет на iOS и Android 10 июля.

Финансы Что будет со ставкой в США и как это может повлиять на рубль «Торговый конфликт США и Китая может использоваться Трампом в качестве инструмента давления на ФРС с целью продавливания регулятора на смягчение монетарной политики», — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Армия и оружие В Алеппо заработал мебельный завод Завод по производству мебели, восстановленный после завершения боевых действий, заработал в сирийском городе Алеппо, сообщил сотрудник предприятия Мохаммед Садды.

Кино Кристина Асмус показала фото с голой грудью Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.

Происшествия Путин ужесточил наказание за пьяные ДТП Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине нетрезвых водителей Документ опубликован на портале правовой информации.

Экономика Уже 1266 многодетных семей Югры получили выплаты на погашение ипотеки Молодые многодетные семьи Югры продолжают получать единовременные выплаты из бюджета региона на погашение жилищного займа.

Политика ДНР уличила Зеленского в недальновидности Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин разочарован политикой президента Украины Владимира Зеленского.

Музыка Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ» Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Энергетика С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2» Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.