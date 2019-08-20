Политика

Джон Салливан может стать новым послом США в РоссииВести.Ru вчера в 19:19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что следующим послом США в России он планирует назначить заместителя госсекретаря Джона Салливана. Его пришлют в Москву на замену Джону Хантсману – младшему, который в начале августа подал в отставку, сообщает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана, сообщает The New York Times
 со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.
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