с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что следующим послом США в России он планирует назначить заместителя госсекретаря Джона Салливана. Его пришлют в Москву на замену Джону Хантсману – младшему, который в начале августа подал в отставку, сообщает телеканал "Россия 24".

Джон Салливан может стать новым послом США в России

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